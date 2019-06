Nisida Live Festival, quarto appuntamento con il live di Nicola Caso

Sabato 22 Giugno 2019, 18:49

Prosegue la quarta edizione del Nisida Live Festival, la rassegna che per tutto il mese al Neasy di Coroglio prevederà concerti, mostre fotografiche e di artigianato, presentazioni di libri, djset e aperitivi, in collaborazione con Lanificio 25, Subcava Sonora, Factory e MVO Concerti.Domenica 23 giugno, per il quarto appuntamento, salirà sul palco dell'area live Nicola Caso, trasversale cantautore e musicista, i cui brani sono ricchi di contaminazioni e influenze.Per il momento "AperiLibro al Tramonto", Guido Domenico Cantelmi presenterà il suo libro "Memorie di un assassino" (LFA Publisher).In programma anche la mostra fotografica "Napoli Fashion Street", a cura di Alessandro Gatto; per tutta la serata, inoltre, sarà allestita un'area dedicata al mercatino vintage, a cura di èMarkét.L’evento proseguirà con la selezione musicale a cura di 10XM8 ( Soul Express ), e poi nell'area Mambo con djset di KAP aka Enzo Capocelli.