Nisida Live Festival chiude domenica ​con il live della Uanema Orchestra

Mercoledì 26 Giugno 2019, 18:08

Domenica 30 giugno ultimo appuntamento con la quarta edizione del Nisida Live Festival, la manifestazione che per tutto giugno ha previsto concerti, mostre, presentazioni e aperitivi, in collaborazione con Lanificio 25, Subcava Sonora, Factory, MVO Concerti e Swinging Napoli.Per il Final Season Party il Neasy di Coroglio ospiterà il live della Uanema Orchestra: i ritmi travolgenti e le sonorità swing della formazione, costituitasi a Napoli nel 2012, daranno vita a uno spettacolo di grande impatto, che farà rivivere le atmosfere delle "ballroom" di New York o New Orleans rendendo impossibile non farsi coinvolgere.L’evento proseguirà con la selezione musicale a cura di Tone Cooper, e poi nell'area Mambo con djset di KAP aka Enzo Capocelli.La serata prevede l’ingresso gratuito riservato esclusivamente ai registrati su Eventbrite dalle 20.00 alle 22.00, mentre chi non sarà registrato potrà accedere con biglietto a 10 euro; dalle 22.00 alle 23.00 ingresso 10 euro con drink incluso; dalle 23.00 ingresso 15 euro con drink. Dalle 21.00 alle 22.00 free buffet.