Noisy Naples Fest, sei serate in musica dal 15 giugno al 2 luglio

I Planet Funk tornano a esibirsi a Napoli, giovedì 15 giugno a Palazzo Reale, al Noisy Naples Fest. Dopo il live inaugurale di Carmen Consoli, il festival partenopeo presenta sei appuntamenti live anche al Giardino romantico di Palazzo Reale. Il secondo concerto del Noisy Naples Fest 2023 vedrà protagonista il collettivo dalle influenze napoletane, toscane, liguri ed internazionali, composto da Dan Black, Alex Uhlmann, Marco Baroni e Alex Neri.

Dal vivo i Planet Funk presentano il loro coinvolgente A/V Show, uno spettacolo multimediale che unisce un appassionante dj set alla potente esibizione live del collettivo, insieme ai due cantanti.

Nati nel 1999 dall’unione di due gruppi musicali, i Planet Funk non hanno bisogno di alcuna presentazione. A pochi giorni dall'uscita del singolo "Any Given Day", il secondo estratto dal nuovo album che verrà pubblicato in autunno, è disponibile sul canale ufficiale dell'etichetta discografica Just Entertainment di Sergio Cerruti, il video ufficiale del nuovo brano.

“Any Given Day”, è uno degli ultimi lavori della band al completo e segue l’uscita dello scorso gennaio del primo singolo, “The World’s End”.

Nel brano è presente anche Sergio Della Monica, recentemente scomparso. Un singolo che conferma l’inconfondibile sound della band, un mix di funk ed elettronica che li distingue sin dal loro primo album. Questo nuovo brano è rappresentativo dello stile dell'album, ricco di contaminazioni e influssi musicali, dove gli elementi del passato si fondono con i suoni del presente, come una grande riunione familiare in cui tradizione e novità si incontrano.

La programmazione 2023 del Noisy Naples Fest proseguirà sabato 17 giugno con l’atteso concerto che vedrà protagonisti sul palco dell’Arena Flegrea in un’unica e imperdibile serata James Senese, 99 Posse, Foja e Gabriele Esposito, con il dj set in apertura e chiusura di Sangennarobar.

Attesi, invece, a Palazzo Reale i concerti di Coma Cose (25 giugno), Raphael Gualazzi e Simona Molinari (30 giugno), Aiello (1 luglio) e Sergio Cammariere (2 luglio).