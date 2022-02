Nuova canzone de «Gli Armonika»: un inno all'amore e alla voglia di normalità

San Valentino continua, in musica. Un brano intimo che parla l’amore declinato in tutte le sue forme quello che hanno regalato ai loro fan "Gli Armonika" Antonio Ucciero e Erika Calì, peraltro diventati genitori proprio due giorni fa, a San Valentino.

Dopo i mesi difficili scanditi dalla pandemia, il duo napoletano ritorna con un brano nuovo “Stanotte e pe' sempre" scritto da Nando Coppola e musicato e arrangiato da Antonio Ucciero.

Il singolo prodotto dalla Zeus Record e mixato da Ciro Barrucci, vede per l’occasione la partecipazione di Amedeo Federico Serra alla chitarra.

Un testo che Gli Armonika ritornano a cantare in napoletano, un mix di melodie accompagnate da una base musicale dolce e accattivante.

Una canzone che resta in testa col ritornello fin dalle prime strofe, era questo l’obiettivo del duo, regalare ai loro fans una canzone che parlasse d’amore e fosse facilmente dedicabile alla persona nella settimana di San Valentino.

“Un amore che può essere quello tra due fidanzati, tra marito e meglio, ma volendo – spiegano Erika e Antonio - come nel nostro caso anche per un figlio appena nato. Siamo nuovamente genitori del piccolo Bryan un amore indescrivibile, una gioia immensa che per noi si somma a quello che da anni proviamo per la nostra bimba Melody, ma anche quello che noi come coppia da anni proviamo l’uno per l’altro e che cerchiamo di cantare nei nostri brani. La canzone è nata con l’obiettivo di tornare a cantare e parlare di sentimenti, di abbracci, di baci, di una normalità affettiva troppo spesso messa da parte in questi ultimi anni. Un inno all’amore alla voglia di desiderarsi, al bisogno fisico di avere un abbraccio che sprigioni calore e emozioni. Una notte che non è quella lunga e buia del Covid, ma bensì una notte riscaldata dal fuoco di un camino, vissuta guardando la luna o il nostro mare”.

Il brano è disponibile su tutti i principali music store e su Youtube.