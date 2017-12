Sorrento, concerto lirico del soprano Valeria Ioviero nella chiesa del Santo Rosario

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 13:03

SORRENTO - Venerdì, alle ore 18 nella chiesa dei Santi Felice e Baccolo, detta del Santo Rosario, in programma il concerto lirico «Note D'Opera», con il soprano sorrentino Valeria Ioviero, accompagnata al pianoforte dal maestro Antonino De Rosa. In programma brani d'opera di alcuni dei più famosi compositori: Haendel, Mozart, Bellini, Gounod. Valeria Ioviero, nata a Sorrento, è diplomata in Canto lirico. Attualmente si sta specializzando sotto la guida del maestro Isa Ercolano. Direttrice del Coro della Basilica di Sant'Antonino da sei anni, è da sempre attiva in concerti e attività culturali. Programma di sala V'adoro pupille. Haendel Giunse al fin il momento, Deh vieni non tardar. Mozart Son pochi fiori. Mascagni O mio babbino caro. Puccini Ah non credea mirarti. Bellini Oh rendetemi la speme. Bellini Air des bijoux. Gounod.