SORRENTO - Il cartellone della rassegna Summertime 2021 propone giovedì alle ore 21.30 a Villa Fiorentino Peppe Barra in concerto con Paolo Del Vecchio, chitarre, mandolino; Luca Urciuolo, pianoforte, fisarmonica; Ivan Lacagnina, percussioni e Sasà Pelosi, basso acustico. Protagonista dello spettacolo sarà come sempre la versatilità interpretativa del maestro Peppe Barra. In programma brani della tradizione di autori come Giambattista Basile, E. A. Mario, Leonardo Vinci e Ferdinando Russo e ancora, cantautori contemporanei come Pino Daniele, Bob Marley, Enzo Gragnaniello.