Napoli, gli Osanna in concerto al Teatro Sannazaro

Gli Osanna sbarcano al Teatro Sannazaro: domani, mercoledì 23 novembre 2022, alle ore 21:00, a Napoli, nell’ambito della rassegna “I Colori della Musica”, avrà luogo il loro concerto.

Gruppo partenopeo di progressive rock, con special guest il percussionista Ciccio Merolla, gli Osanna presentano il nuovo album dal titolo “Osanna 50 - Il Diedro del Mediterraneo”, pubblicato in CD ed in Vinile, contemporaneamente al docufilm “Osannaples” di Deborah Farina e al libro “L’Uomo. Sulle note di un veliero” di Franco Vassia.

Due ore di live e una scaletta di brani tratti dai vari album incisi e pubblicati negli anni ’70, come L’Uomo, Milano Calibro 9, Palepoli, Landscape of Life e Suddance (alcuni dei quali vincitori del premio della Critica Discografica Italiana), e altri tratti dagli album pubblicati in questo ultimo decennio come: Taka Boom, Prog Family, Rosso Rock, Palepolitana, Pape Satan Aleppe e naturalmente i brani inediti tratti dal nuovo album.

«Per onorare il nostro cinquantennale abbiamo voluto percorrere una strada che partisse da quei mitici anni ’70, da quella rivoluzione giovanile che dava spazio a una nuova dimensione di controcultura e di avanguardia artistica e che ci ha visti protagonisti della scena musicale italiana. Nei brani che spaziano tra passato e presente riecheggiano molte citazioni alla musica e ai miti di quel periodo magico che ci hanno segnato e formato indelebilmente. Un vero passaggio tra passato e presente» racconta il cantante Lino Vairetti.