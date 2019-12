Napoli, la notte bianca dei Colli Aminei con Ricciardi, Sarnelli e Tammaro

Tanta musica, ma anche comicità e magia: è questa la formula per la notte bianca dei Colli Aminei, che torna quest’anno a movimentare questo sabato pre-natalizio.



“Di notte ai Colli 2.0” vede infatti sul palco tantissimi artisti, e nasce “con l’intento di promuovere e valorizzare le risorse del territorio, contribuire al rilancio dell’economia e allargare l’offerta culturale, sociale e multiculturale”. La maniera di farlo è ancora una volta il coinvolgimento del territorio, del tessuto commerciale, e naturalmente anche dei cittadini – per far sì che ciascuno si senta parte di una comune idea di cura e rilancio della zona.



Da dire pure che la serata è organizzata con il patrocinio di Fondazione di Comunità San Gennaro, Colli Aminei 3.0 Centro Commerciale e Aperipark; del Comune di Napoli (fa parte della rassegna natalizia “Voglia ’e turnà”) e della III Municipalità.

Media partner ufficiale è invece Radio Marte.



E allora, l’appuntamento è per sabato 21, a partire dalle 18.30 (si andrà poi avanti sino a mezzanotte) a viale del Poggio.



A presentare e tenere le redini della serata, ci saranno Gianni Simioli, Marco Critelli, Franco Simeri, Enzo D’Aniello e Rosanna Iannacone.



Tra i cantanti, attesissimi Franco Ricciardi – i cui brani sono amati e saranno sicuramente intonati pure dal pubblico, ma con i quali si è anche aggiudicato ben due David di Donatello per la migliore canzone originale, con i film “Song’e Napule” e “Ammore e malavita”; e Monica Sarnelli – la cui versione di “Chesta sera” resta tra le più belle.

A loro, farà da controcanto la comicità di Tony Tammaro.



Ma ci sono anche La Famiglia, pronti a ristampare il loro album d’esordio (era il 1998) “41° Parallelo” – tutto rappato in napoletano.

È giusto però nominare tutti gli artisti riportati a oggi nel programma: Attilio Fontana, Fabiana Martone, Saint, Aurora Arenare & Simone Spirito, #Baloo, Oyoshe & DopeOne, #Plug, Aryarca, Frank Carpentieri, Ernesto Dolvi, Collettivo Base, Swunk.

Inoltre, ci sarà uno spettacolo di magia a cura di Lacci Sciolti Animazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA