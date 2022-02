Al Palapartenope di Napoli torna la musica dal vivo: da Daniele Sepe a Peppe Barra

Dalla «Free Tammurriata» diretta da Daniele Sepe all'anteprima del nuovo disco di Peppe Barra tra barocco e rock passando per il blues e le melodie del Mediterraneo: torna a Napoli la musica dal vivo per quattro serate al Palapartenope - dal 15 al 18 febbraio, ore 21:00 - grazie all'iniziativa «I tesori di Partenope tra tradizione e suoni» realizzata con il sostegno finanziario della Camera di Commercio (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria).

La produzione della rassegna è firmata da Nonsoloeventi e curata da Gennaro Manna, fondatore e storico patron del Palapartenope, con la direzione artistica di Rocco Pasquariello. Apertura della manifestazione quindi tra tradizione e avanguardia con Marcello Colasurdo (voce storica degli Zezi, interprete della canzone vesuviana, leader dell'omoniama paranza), Giovanni Mauriello (tra i fondatori della Nuova Compagnia di Canto popolare), entrambi artisti che hanno fatto della tammurriata una scelta di vita. Con loro ci saranno la folksinger pugliese Rosalba Santoro e la giovane napoletana Emilia Zamuner, direzione musicale del maestro Sepe.

Il 16 febbraio si prosegue con «Partenope in blues», concerto sul filo sottile che lega la musica afroamericana e Napoli, in scena Nello Daniele, The blues Queen, Southbound Cajun and Zyeco Duo, Toto Toralbo & I MiniMali. Il 17 febbraio concerto tutto al femminile con «Li Figliole», voci, melodie e ritmi per raccontare musiche e riti di Napoli e della cultura mediterranea, interpreti Barbara Buonaiuto (la voce solista dell'Orchestra italiana, al suo primo disco da solita) e Marina Mulopulos, italo greca, già voce degli Almamegretta.

La chiusura della rassegna è affidata il 18 febbraio a Peppe Barra che presenterà alcuni brani del lavoro discografico atteso per la primavera. «Ci saranno pezzi barocchi ma dal sapore rock-elettronico, mentre la seconda parte del disco ospiterà i miei divertimenti. Non avere rapporto con il pubblico per due anni per me è stata una tortura» ha detto l'artista durante la presentazione dell'iniziativa alla Camera di Commercio, introdotta dal presidente Ciro Fiola. Il Palapartenope con questa quattro giorni inaugura gli spettacoli sostenuti dai fondi del bando della Camera di Commercio di Napoli per la promozione della cultura attraverso i teatri, destinati a dieci strutture non beneficiate da sostegni statali.