A Palma Campania l'unica data napoletana dei Coma_Cose

Venerdì 6 Settembre 2019, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presso il centro polifunzionale “O’Giò”, a Palma Campania, si celebrerà l'ottava edizione di Ecosuoni, il progetto che dal 2012 chiude l’estate dei concerti live in Campania unendo il rispetto per l’ambiente all’amore per la musica dal vivo.Tantissima l’attesa per l’unico live estivo in Campania dei Coma_Cose, una delle ultime date del tour legato a “Hype aura”, l'album d'esordio del duo composto da Fausto Lama e California.Ad aprire le danze sarà la dj napoletana Irene Ferrara, che dalle 18:30 sarà sul Red Bull Stage per riscaldare il pubblico prima dell’inizio dei concerti.I primi a salire sul Main Stage, invece, saranno i Costiera, elettro pop band salernitana che sta incantando l’intero panorama nazionale.A seguire toccherà ai Psicologi, i due rapper neodiciottenni Lil Kaneki e Drast, uno degli ultimi progetti musicali di Bomba Dischi, l’etichetta che ha lanciato artisti del calibro di Calcutta.Prima dei Coma_Cose, invece, sarà l’esclusivo djset di Ivreatronic, il collettivo di cantanti pop, intellettuali, produttori musicali, dj’s, poety e amanti dei club party tutti originari di Ivrea, a far scatenare tutto il pubblico di Ecosuoni 2019.