Napoli, Il 17 aprile Paola Pezone live a Casa della musica

Il prossimo 17 aprile ci sarà il primo concerto dell’artista Paola Pezone che negli ultimi tempi sta riscuotendo ampi successi, anche grazie al duetto con il cantante Gianni Fiorellino, incaricato di curare la direzione artistica del concerto. Paola, emozionata per questo suo primo traguardo, dichiara «Non vedo l’ora di cantare davanti al mio pubblico e di emozionarmi con loro. Non mancheranno nel corso della serata tante belle sorprese. Sono emozionantissima, ringrazio per il supporto Gianni Fiorellino che ha creduto in me e la mia produzione curata dalla MG Production di Giorgio Mascitelli».

Un sogno che si realizza quello di Paola che può finalmente fare un live tutto suo calcando un palco importante come quello della casa della musica «Stento ancora a crederci che calcherò un palco così prestigioso che ha visto in passato esibirsi grandi artisti anche di fama nazionale, ce la metterò tutta per non deludere le aspettative di chi ha creduto in me, speriamo solo che riesca a trattenere l’ansia e l’emozione non mi giochi brutti scherzi.

Al solo pensiero mi viene già da piangere per l’emozione, non mi interessano i numeri, non mi interessa vantarmi di un sold out ormai obsoleto mi interessa solo calcare quel palco, emozionarmi ed emozionarvi!”. La comunicazione dell’evento è affidata alla giornalista Barbara Carere.