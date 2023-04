"Pedina", nuovo singolo di Greg Rega: primo pezzo cantato in italiano

Ecco il nuovo singolo di Greg Rega “Pedina", il primo interamente cantato in italiano.

L'artista partenopeo in questo pezzo disponibile in tutti gli store digitali mette in musica il frutto di una miscela di generi che ama ascoltare e cantare: dalla classica antica al folk, passando per il jazz, anche se predilige la soul music internazionale, italiana e ovviamente quella napoletana.

L’autore e produttore del brano, per Collettivo Funk, distribuito da Artist First, è Luigi Ferrara, in arte Calmo: polistrumentista già a 10 anni, il suo talento da producer gli permette di creare brani unici, interamente autoprodotti, che suscitano forte interesse sui media. Greg e Luigi condividono questo pensiero: “Svegliarsi, ma prima di alzarsi dal letto pensare a tante cose, in "Pedina" ci sono tutti quei pensieri, anche di più: è un attimo di rivoluzione personale, lungo quanto la distanza tra due sveglie consecutive”.

Voce potente, duttile, supportata da preparazione e talento, Gregorio Rega, in arte Greg Rega, classe 1987, si affaccia alla musica all'età di 20 anni. Vanta varie collaborazioni e partecipazioni in diverse produzioni dello scenario rap campano e italiano, come con Clementino, Paura e dj Tyone. Nel 2015 partecipa alla terza edizione di "The Voice of Italy”, superando le selezioni iniziali ed entrando nel team di Noemi, che gli offre l'opportunità di fare da Back Vocalist durante i suoi concerti. Ancora nel 2019 partecipa e vince la prima edizione di “All together Now”, programma in onda in prima serata su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax; inoltre partecipa ad X Factor Romania insieme ai "The Super 4" gruppo formato insieme ad Aurelio Fierro jr, Sabba e Francesco Boccia. Nel 2021 vince anche il NYCanta, Festival della Musica Italiana di New York. Nel 2023, prodotto dalla MusicaèManagement di Giovanni Oliviero, sarà in tour con una serie di concerti e uno spettacolo musicale in preparazione.