Peppe Barra all'Arciconfraternita dei Pellegrini con l’orchestra dei Quartieri Spagnoli

Domenica 28 Ottobre 2018, 09:15

«Vediamo tante brutture attorno a noi e per questo dobbiamo impegnarci a fondo a far tornare la bellezza, proprio come quella che ci circonda in questo antico luogo ricco di meraviglie», Peppe Barra ha aperto così il suo intervento alla conversazione "Vediamoci in bellezza", condotta da Don Tonino Palmese all’Arciconfraternita dei Pellegrini. L’iniziativa si è svolta nell’ambito delle celebrazioni dei 440 anni dell’Arciconfraternita con la partecipazione del rettore dell’Università Federico II Gaetano Manfredi, del direttore generale delle politiche culturali e del turismo della Regione Campania Rosanna Romano e del giornalista Valerio Ceva Grimaldi che nella sua guida "Napoli insolita e segreta" racconta alcuni segreti del museo dell’Arciconfraternita. «Con il racconto della bellezza dobbiamo tentare di riscattare Napoli, di restituire speranza ai più bisognosi di questa città secondo i dettami del nostro ente», ha spiegato il Primicerio Vincenzo Galgano durante l’iniziativa che è stata anche l’occasione per presentare il manuale di Guida editori sul complesso monumentale dell’Arciconfraternita. La serata è stata aperta e conclusa dalle musiche dell’orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli.