Per Fiorellino, "Nessuno è diverso": il nuovo concerto nel 2023 al Palapartenope

Siamo tutti uguali, le diversità ci rendono unici. E’ questo il tema del nuovo spettacolo musicale del cantante Gianni Fiorellino che si terrà’ il 18 febbraio 2023 al Palapartenope di Napoli. Con la sua sensibilità padre e il potere di comunicare con la sua musica, Fiorellino stravolge ancora una volta tutti gli schemi e decide di dedicare il suo show alle “diversità’ che rendono unici ed uguali allo stesso tempo, trasmettendo valori come la tolleranza contro il conformismo di questo mondo. Fare quello che fanno tutti è la preoccupazione principale di molte persone. E per chi vive in questo contesto talvolta non potersi omologare è motivo di grande sofferenza, perché si sente escluso.



Il nuovo concerto dal titolo "Nessuno è diverso", prodotto da Leone Produzioni e curato nella comunicazione dalla B&G Event Communication, ha come radio ufficiale CRC. "Quando c'è diversità, c'è varietà! È’ tempo che i genitori insegnino ai giovani, come stiamo facendo io e mia moglie Melania, che nelle diversità c’è bellezza. Diversità per differenze di razza, di religione, classe sociale o genere di appartenenza e sebbene qualche volta può spaventare, proprio queste diversità tra individui, per esempio, sono quelle che rendono il mondo eterogeneo e interessante”, ha dichiarato Gianni Fiorellino.