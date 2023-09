Perdifolk, il festival con gli artisti a portata di pubblico

Metti il meglio della musica partenopea dell’ultima generazione e il meglio di ciò che, come ambiente, può offrire la Campania. Mescola bene, ma il risultato non è necessariamente garantito: a far brillare il mix ci vuole la formula giusta. Questo succede da 3 anni a Perdifumo, in Cilento, dove a fine estate accorrono i talenti della scena newpolitana della canzone d’autore in un borghetto nascosto tra i tornanti che da Montecorice e Ogliastro marina salgono verso i boschi e le montagne, tra panorami commoventi e aria buona. È il mini festival “Perdifolk” ideato da Luciano Chirico, napoletano, titolare dell’etichetta discografica Full Heads, tanto innamorato del piccolo comune cilentano da volerlo presentare agli amici di Napoli e da valorizzarlo con un’offerta unica. Insieme a qualche amico – tra cui la Soundfly, Acta, Camella e il contributo della Regione tramite Scabec - ha combinato i vari elementi a disposizione con gli ingredienti della familiarità, della prossimità, mettendo gli artisti a portata di pubblico.



Nel paese vengono allestiti 2 palchi, uno su una ampia terrazza e l’altro collocato nelle stradine, presso una caratteristica fontana che un tempo serviva al rifornimento d’acqua e al lavaggio dei vestiti: si esibiscono a turno 3 artisti, ognuno ha una mezz’ora a disposizione; gli stessi replicano l’esibizione nell’altro palco, così da garantire a tutti gli spettatori lo spettacolo completo.

Ma non è finita: la serata prosegue con una sorta di serenata di alcuni cantanti da un balconcino del centro, e ancora con jam session a cui partecipa tutto il cast artistico, tra cover di brani famosi e pezzi del proprio repertorio, senza orari, anche fino all’alba. Così è accaduto nelle prime 2 edizioni e così è andata nello scorso week end: il venerdì 8 settembre ha visto sui palchetti Antonio D’Apolito, Cristina Cafiero, Gabriele Esposito, Salvatore Tortora, La Digos, con il dj set di Sangennarobar e l’hip hop di PeppOh e Oyoshe; i due rapper sono tornati anche il giorno successivo, il 9, divertendo il pubblico con i freestyle al suono della sola chitarra, che è lo strumento principe di questi concerti, in un paese in cui il volume si può alzare, ma con grazia. La seconda sera ha visto in scena i big: Flo, Francesco Di Bella, Dario Sansone e Giovanni Block, con le Kalika e Federica Ottombrino di Fede 'n' Marlene, un ospite d’onore come Paolo Capodacqua e i due presentatori-mattatori Vincenzo Comunale e Davide DDl a cucire le varie parti dello show con inserti della stand up comedy.



Atmosfera divertita e commossa, immersa nella magia di luci e scorci, poi inebriata quando è arrivata la parte fuori scaletta del festival. Gli artisti si sono donati senza risparmio al pubblico (un amico venuto a salutare, Valerio Jovine, ha bissato il suo “Napulitan”), la gente ha preso a danzare per le stradine, tra brindisi e sorprese. Da ripetere, da ampliare, conservando il senso di una serata tra amici, ma amici che la musica sanno farla, orchestrarla, gestirla con esperienza.