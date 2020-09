​Piano City alla Parthenope in occasione del Centenario dell’Ateneo

La splendida esibizione del pianista Carlo Berton ha accompagnato una serata del tutto eccezionale svoltasi a Villa Doria d’Angri, nell’ambito degli eventi previsti dalla manifestazione Piano City Napoli 2020; proseguono così, in tutta sicurezza e rispettando le norme anti-covid, le celebrazioni per il Centenario dell’Ateneo campano.



Dopo una breve introduzione del rettore Alberto Carotenuto e i saluti del prorettore alla Terza Missione, prof Luigi Moschera, e della delegata alla comunicazione, prof. Mariarosaria Napolitano, il maestro Berton ha allietato gli ospiti con le musiche di Astor Piazzolla ed alcune sue composizioni musicali. Per l’occasione è stata inaugurata anche una mostra, presentata dalla Galleria Fonti, dedicata alle opere storiche dell’artista tedesco Christian Flamm.



Musica e arte fuse in un incredibile connubio, perché anche in un periodo complesso come quello attuale, l’Università ricorda sempre una delle sue principali missioni: essere al fianco del suo territorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA