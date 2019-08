Piano di Sorrento, omaggio a Lucio Dalla a Villa Fondi con Raffaele Lauro e Francesca Maresca

Lunedì 5 Agosto 2019, 22:28

PIANO DI SORRENTO - Nel ricco cartellone estivo di manifestazioni culturali, di spettacolo e di intrattenimento, a ingresso libero, programmato, a Villa Fondi, dall’amministrazione comunale di Piano di Sorrento, con un impegno particolare dell’assessore alla Cultura, Carmela Cilento, e del responsabile amministrativo del settore, Giacomo Giuliano, di significativo rilievo risulta l’evento dedicato, la sera di giovedì prossimo alle ore 21 a Lucio Dalla e al suo rapporto, quasi cinquantennale, con Sorrento e con Piano di Sorrento. Sia per la novità della formula, “tra narrativa e musica”, sia per i protagonisti della serata, entrambi “sorrentini”: lo scrittore Raffaele Lauro e la cantante Francesca Maresca, già interpreti di altri tributi a Dalla, a Sorrento, al Fauno Notte Club, e a Massa Lubrense. L’originalità di questo ennesimo omaggio al grande cantautore bolognese, rispetto al passato, è rappresentata proprio dal nesso tra “narrativa e musica”, tra cultura e musica, tra i racconti brevi di un biografo di Lucio, come Raffaele Lauro, e le interpretazioni di dodici canzoni-capolavoro di Dalla, da parte di Francesca Maresca, accompagnata dalla sua band musicale. Lauro ha dedicato a Dalla ben tre romanzi biografici, un docufilm, un tour, in Italia e all’estero, e una canzone, “Uno straccione, un clown”.Un evento originale, alternato tra narrativa e musica, a partire dal capolavoro “Caruso”, composto a Sorrento nel luglio-agosto 1986 ed eseguito in pubblico, per la prima volta, il 17 agosto 1986, a San Martino Valle Caudina. Lauro svelerà, con la narrazione di episodi inediti, il profondo legame, durato circa cinquant’anni, dal 1964 al 2012, di Dalla con Sorrento e con le tradizioni marinare della costiera (Marina Piccola e Marina Grande di Sorrento; Marina di Cassano di Piano), nonché le fonti di ispirazione delle più belle canzoni di Dalla, affidate all’incantevole voce della Maresca, accompagnata dalla sua band musicale. Lo scrittore ha pubblicato tre opere narrative su Dalla (“Caruso The Song”, nel 2015; “Lucio Dalla e Sorrento Tour”, nel 2016, e “Lucio Dalla e San Martino Valle Caudina”, nel 2016), un docufilm (“I Luoghi dell’Anima - Lucio Dalla e Sorrento”, nel 2016) e una canzone, musicata dal maestro Giuliano Cardella e altri (“Uno straccione, un clown”, nel 2016).