Piano di Sorrento, al Teatro delle Rose due serate pop-rock

Martedì 21 Maggio 2019, 13:20

PIANO DI SORRENTO - Due serate di musica e spettacolo arricchite dal corpo di ballo della “Fit & Dance Academy” di Ercolano, al Teatro delle Rose, a Piano di Sorrento. Oggi e domani focus su Pop-Rock con l'allestimento di un imponente impianto scenico.Nella prima serata saranno protagonisti alcuni dei più famosi brani dei “The Beatles”, la Pop/Rock band di Liverpool che ha segnato un’epoca, tra i quali “Hey Jude” e “Come Together”. I ragazzi delle “All Star” si esibiranno in un vero e proprio tributo alla Band.Nella seconda serata, cavalcando, invece, il grande successo cinematografico di “Bohemian Rhapsody”, la “School of Rock” strizza l’occhio alla leggendaria formazione Britannica, proponendo diversi brani dei “Queen” come “Radio Gaga”, “Under Pressure” e il celebre “Bohemian Rhapsody”, anche qui eseguiti dalle “All Star”, fiore all’occhiello della scuola.Presenti, inoltre, alcuni estratti della colonna sonora del film “A Star is born”. Insomma, ce n’è per tutti i gusti per il palato di chi ama il Rock.Ingresso libero per entrambe le serate di oggi e domani, Inizio alle ore 20.30. La “School of Rock” nasce dal sogno degli imprenditori Carmen Mascolo e Antonio Mirone, all’interno dello storico “Teatro Delle Rose”, nel cuore della Penisola Sorrentina. Una realtà affermatasi nel corso degli anni che, quest’anno, giunge al suo decimo anniversario. La scuola offre la possibilità, a tutti coloro che intendono avvicinarsi a questo mondo, di apprendere le fondamenta della musica, grazie ad un metodo didattico personalizzato e individuale, oltre all’opportunità di formare una vera e propria band.Coloro che intendono proseguire i propri studi al conservatorio ricevono, in questa scuola, una più che accreditata istruzione grazie ad un corpo docenti estremamente qualificato.La scuola si fregia del merito di aver formato decine e decine di giovani musicisti che oggi si approcciano alla musica in ottica professionale.Agli alunni più meritevoli viene, inoltre, data la possibilità di incidere un inedito, come nel caso della cantante Camilla Nica - punta di diamante della scuola - il cui brano sarà presentato, in anteprima, nella seconda serata del concerto della “School of Rock”.Grazie alla passione e alla dedizione degli insegnanti, infatti, l’anno accademico che giunge al termine, sarà coronato dallo spettacolo “#SchoolOfRock10.0” che, come detto, quest’anno festeggia i primi dieci anni di attività della scuola.