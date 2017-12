Piano di Sorrento, concerto per il nuovo anno giovedì al Teatro della Rose

Sabato 30 Dicembre 2017, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 20:00

PIANO DI SORRENTO – Concerto per il nuovo anno, giovedì alle ore 20.30 al Teatro delle Rose, promosso dall’amministrazione comunale. Protagonisti della serata Solis Tring Quartet, Teresa De Sio e la Camerata sorrentina. Ingresso libero. Il Solis nasce dall’incontro magico in terra napoletana di 4 compositori e arrangiatori: Vincenzo Di Donna (violino), Gerardo Morrone (viola), Luigi De Maio (violino) Antonio Di Francia (cello). Teresa De Sio, cantautrice napoletana di lungo corso, dopo aver fatto parte del gruppo Musica Nova, inizia a scrivere canzoni proprie, debutta da solista nel 1980. All’inizio del 2017 ha pubblicato «Teresa canta Pino», 15 brani di Pino Daniele ricostruiti con gli arrangiamenti di Sasà Flauto. «Un disco devozionale», lo ha definito Teresa De Sio. Luigi De Maio, sarà protagonista anche con La Camerata sorrentina, che ha fondato nel 2014, con l'obiettivo di formare un ensemble di musicisti uniti dalla passione di suonare e, prima ancora, di studiare il repertorio barocco. Sensibile alla divulgazione della cultura musicale, in particolare verso le nuove generazioni, la Camerata sorrentina organizza incontri presso centri di aggregazione giovanile e prove d’orchestra pubbliche. In collaborazione coi Comuni di Sorrento e Sant’Agnello, organizza, ormai da anni, un concerto-trekking all’alba che si tiene durante il periodo estivo in località Malacoccola molto seguito e apprezzato. Lo stretto legame col territorio sorrentino, di cui fanno parte la maggior parte dei componenti, permette alla Camerata di identificare la propria musica con l’appellativo “musicakm0” (musica a chilometro zero). «L’appuntamento con il concerto per il nuovo anno – spiega il sindaco Vincenzo Iaccarino – si rinnova grazie alla preziosa collaborazione di imprenditori sensibili alla promozione culturale del nostro territorio».