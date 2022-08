Piano di Sorrento, il pianista Riccardo Caruso inaugura la rassegna Estate Blu

Domani, primo settembre con inizio alle ore 20.30 nell’ambito della rassegna “Estate Blu 2022” promossa dall’Amministrazione comunale, sulla Terrazza Belvedere di Villa Fondi de Sangro prenderà il via la kermesse dedicata alla musica dotta “I Concerti di Villa Fondi” organizzata dalla S.C.S Società Concerti Sorrento, che vedrà esibirsi il talentuoso pianista Riccardo Caruso in un programma all’insegna dei grandi compositori a stelle e strisce del titolo quanto mai emblematico: “The Four Americans” Music from the New World: da Gottschalk a Gershwin“. La seconda edizione de “I Concerti di Villa Fondi”, patrocinata da Regione Campania e MiC si rivela ancora una volta ricca di spettacoli d’alto profilo culturale e respiro internazionale. Ben otto, infatti, saranno i concerti della rassegna (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 settembre), tutti con inizio alle ore 20.30 e ingresso gratuito.

Tra gli interpreti chiamati ad esibirsi dal Direttore artistico Paolo Scibilia saranno presenti noti solisti ed ensemble del panorama concertistico nazionale ed internazionale, vincitori di prestigiosi premi e riconoscimenti, docenti delle accademie ed istituti di alta formazione musicale, dopo Riccardo Caruso ricordiamo i pianisti: Giacomo Franci, Carla Aventaggiato, Maurizio Matarrese. Marco Ciampi, Giacomo Serra, Aurelio e Paolo Pollice, i cantanti Andrea Calce, Ilaria Iaquinta e Alessandra Calabrese, il violinista Giuseppe Iacono, il chitarrista Antonio Pilato e il flautista Ubaldo Rosso. Riccardo Caruso, sarà dunque il primo ospite della Seconda Edizione de “I Concerti di Villa Fondi” e presenterà un programma all’insegna della grande produzione musicale classica americana, che declinerà proponendo brani come le suggestive ballads di Louis Moreau Gottschalk, le struggenti composizioni della mitica Amy Beach, infine opere del “lisztiano” Edward MacDowell fino a quelle di un genio assoluto come George Jacob Gershwin. Riccardo Caruso, napoletano classe ’92, si diploma nel 2015 con lode e menzione speciale presso il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino. Nel 2018 si laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’. Negli anni successivi al diploma si è esibito in diverse sale da concerto, tra le quali: il Teatro di San Carlo di Napoli, l’Auditorium dell’Università “Alfonso X el Sabio” di Madrid, la Sala Eutherpe di Leòn (Spagna), Auditorio de la Caxa Rural di Granada (Spagna), Cappella Reale di Portici (Napoli), “Pio Monte della Misericordia” (Napoli), RCS Recital Hall (Ravello Concert Society), “Teatro Titano” della Repubblica di San Marino, “Circolo Nazionale dell’Unione” di Napoli, Waalse Kerk di Breda (Olanda). Si è inoltre esibito in concerto per i detenuti di varie carceri campane, dal Carcere minorile di Nisida al Carcere femminile di Salerno. Ha collaborato con la storica “Filarmonica Laudamo” di Messina, tenendo lezioni concerto nella città siciliana, e con la Fondazione “Renata Tebaldi” della Repubblica di San Marino in occasione del centenario della nascita del soprano italiano. Dal 2019 collabora con il Teatro di San Carlo di Napoli come maestro sostituto e pianista d’orchestra. Nel 2021 ha inciso il suo primo disco, “The Four Americans – Piano Music from the New World”, interamente dedicato alla musica americana, pubblicato nel marzo 2022 per la casa discografica Da Vinci Classics.