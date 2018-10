Andrea Sannino in concerto a Piazza Campania

Martedì 16 Ottobre 2018, 10:53

Martedì 23 ottobre, alle 22, a piazza Campania, al centro Campania, concerto di Andrea Sannino, 34 anni, di Ercolano, nuova voce della canzone napoletana melodica che richiama a un vecchio stile romantico e pulito. Con «Abbracciame», singolo che anticipava l’album «Uanema», è da anni in vetta alla classifica The Sound of Naples, la classifica di Spotify dei brani partenopei più ascoltati. Oltre 18 milioni di visualizzazioni su youtube, un record assoluto per una canzone in dialetto.Nel 2006 Sannino incontra Lucio Dalla con il quale comincia un percorso artistico e di vita fino alla prematura scomparsa del cantautore emiliano. Lucio Dalla lo invita a duettare con lui in tutti i concerti di Napoli e dintorni e lo spinge a migliorarsi continuamente. Andrea Sannino è stato anche volto e voce del fortunatissimo musical “C’era una volta Scugnizzi” scritto da Claudio Mattone ed Enrico Vaime e del primo musical scritto e diretto da Alessandro Siani, “Stelle a metà” (con Sal Da Vinci).“Andrè” è il suo nuovo album pubblicato quest’anno nel quale ripropone la sua musica sempre in chiave dialettale. In questi anni ha fatto molto teatro e tanti concerti, è certamente il volto nuovo della musica napoletana. Ingresso libero.