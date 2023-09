Voce e mandolini, un concerto per ricordare Pina Scapolatello

Lo show si ripete: a Barra, alla periferia di Napoli. Nel nome di Pina Scapolatello, tornano sul palco il tenore Pietro Quirino e il quartetto mandolinistico R. Calace per la diciottesia edizione. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, il prossimo appuntamento è in programma sabato 9 settembre, alle 20.30, nell'istituto Santa Maria del Pozzo, suore stimmatine, in via Giambattista Vela.

Ingresso gratuito e libero. L'obiettivo è semplicemente quello di ricordare una donna molto amata che è morta, all'età di 45 anni, a causa di una malattia «che, se arriva, nonostante gli sforzi della scienza, non dà scampo». E farlo in modo positivo. «Perché tutti possano partecipare e trascorrere una serata ad ascoltare musica classica napoletana», racconta Mario, il nipote, orgoglioso dell'iniziativa voluta da suo padre Pasquale Scapolatello, titolare di un studio dentistico e centro odontoiatrico nel quartiere partenopeo. «Qui l'attenzione per il concerto è aumentata nel tempo: gli spettatori sono passati da 120, o anche meno, della prima volta, a 600 e più, nell'ultima pre-pandemia». Stessa formula anche nel 2023, non occorre prenotazione.