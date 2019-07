Playlist Tour, Salmo torna a Napoli in esclusiva al Noisy Naples Fest

Giovedì 25 Luglio 2019, 19:15

Con un sound potente e performance impeccabili, Salmo continua a collezionare grandi risultati: ha fatto registrare il sold out completo di tutte le date del “Playlist Tour 2019”, la sua prima tournée nei palazzetti italiani partita il 9 marzo da Torino. Venerdì 26 luglio torna a Napoli, in esclusiva al Noisy Naples Fest, per quello che si annuncia come uno dei concerti più attesi dell’estate.In carriera ha collezionato in totale, tra album e singoli, 20 dischi di platino e 18 dischi d’oro, raggiungendo oltre 329 milioni di visualizzazioni su YouTube.Dopo aver infranto tutti i record su Spotify sia con il singolo “90 MIN” sia con l’album “Playlist” in testa alle classifiche Fimi-GfK, è anche il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale e ad avere un canale dedicato sul celebre sito hard “Pornhub” dove, con un’operazione di marketing fuori dagli schemi, ha lanciato il nuovo album.“Playlist”, già certificato doppio disco di platino, ha registrato su Spotify il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Inoltre, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani. Nelle classifiche FIMI-Gfk, “Playlist” è entrato direttamente al primo posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti.