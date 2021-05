Pozzuoli Folk Festival, evento in streaming dall'Anfiteatro Flavio

Il Pozzuoli Folk Festival arriva alla sua terza edizione, nonostante la pandemia. Dopo aver accolto la Bandabardò in concerto a Pozzuoli, quest'anno, il comitato organizzatore, promosso dall'Associazione Nessuno Escluso, in collaborazione con l'Agenzia Eventualmente - Eventi & Comunicazione, ha deciso di far esibire gli artisti folk nell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli.

Il fatto che sia la Regione Campania che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, abbiano sostenuto l'evento dimostra la validità del progetto nato nel 2014 da tre associazioni del territorio puteolano.​

Il concerto, che quest'anno sarà visibile in streaming, verrà trasmesso non solo sui canali social delle varie realtà che aderiscono al progetto, ma anche in alcuni locali commerciali dell'area flegrea. Un modo, quest'ultimo, affinché i ristoratori della zona, dopo le difficoltà degli ultimi mesi, possano offrire un ulteriore servizio gratuitamente.​

Significativo, inoltre, il fatto che il Pozzuoli Folk Festival quest'anno si tenga proprio all'Anfiteatro Flavio, simbolo dei beni archeologici in città. Il gruppo promotore, infatti, rivendica da anni maggiore fruibilità degli spazi pubblici ed una gestione collettiva dei beni comuni e questa potrebbe essere una prima occasione in vista di ulteriori appuntamenti prestigiosi da realizzare in futuro, magari in presenza, quando l'emergenza sanitaria sarà passata.

Appuntamento martedì 25 maggio dalle ore 18 alle 20.

Gli artisti che si esibiranno: Jovine, Andrea Tartaglia (in foto), Nicola Caso, Peppoh, Fede,n Marlen, Federa e Simona Boo

Diretta streaming ufficiale: @pozzuolifolkfestival​