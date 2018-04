Primo maggio dancing: al Key Beach 14 ore di line-up no stop

Lunedì 30 Aprile 2018, 00:53 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 00:53

Torna la bella stagione e tornano gli eventi outdoor di Neuhm: il primo maggio si torna infatti a ballare al Key Beach Park dalle 10 alle 24 in collaborazione con Freasy, Need it e Blast - Club Evolution per una line-up internazionale. Ad aprire le danze saranno i 10xM8 ovvero Fabio Agostini e Merko Palomba entrambi napoletani, ma con una lunga esperienza londinese alle spalle e fondatori del gruppo Soul Express che organizza party dal respiro internazionale e che proporranno un sound deep a tratti ipnotico. A seguire i Souldynamic Luca e Stefano conosciutisi intorno al 2003 nell’unico dj store della loro città, da subito decidono di collaborare creando un sound ricercato che li contraddistingue per la perfetta fusione e bilanciamento tra la musica soul e il sound dinamico del beat underground. Oltre a mixare e ad essere i dj residente dei maggiori locali in giro per il mondo, sono dei produttori estremamente proficui, le loro relealses e remixes sono suonati dai più grandi djs del settore e labels del calibro di Purple Music, King Street, Soulfuric, Underground Collective, Tony Records, Quantize Records, Code Red, Soundmen On Wax e molte altre.Al tramonto inizierà la vera scarica di adrenalina con Motor City Drum Ensemble moniker artistico di Danilo Plessow classe 85’ nato in Germania, è uno dei nomi più caldi in assoluto della scena elettronica europea capace di produrre ogni singolo suono esclusivamente con macchinari analogici.L’entusiasmo e l’empatia che riesce a trasmettere a chi ascolta un suo set è da brividi, è un vero pilastro della scena contemporanea della Deep House e il suo stile eclettico e l’abilità di giradischi lo rendono una figura super ricercata nel panorama internazionale della musica house.A chiudere la serata sarà la leggenda della musica house: Joaquin Joe Clausell, il dj di origine portoricana ma nato e cresciuto a New York e che ha fatto della sua passione un lavoro a 360 gradi. Claussell infatti, oltre ad essere dj, è musicista, produttore, remixer e fondatore insieme Francois K e Danny Krivit di uno dei party più celebri al mondo il Body & Soul. Negli anni 90 sentendo l’esigenza di espandere le proprie radici e di mescolare il proprio sound, Claussell crea la mn, una vera è propria miniera dove poter attingere a piene mani tra suoni jazz, elettronica, canzoni e tutto ciò che possa definirsi musica. Numerosi e diversi sono i remix e le sue collaborazioni: Sade, Nina Simone, Hector Lavoe, Cesaria Evora, Womack & Womack, Ronny Jordan, Herbie Hancock, Manuel Gottshing e molti altri. Uno dei sui ultimi album Africa Caribe su una label storica come la Fania Records registra oggi record di vendite. Ma Claussell ha sempre avuto un chiodo fisso che dagli anni 80 porta avanti con determinazione: la passione per il vinile, tanto che con la sua etichetta Sacred Rhythm è rimasto fedele a quelli che sono i veri e reali principi di produzione musicale, producendo ogni brano esclusivamente in vinile. Il suo set sarà un’esperienza multiculturale.Il DAY TIME EDITION, in programma il primo maggio al Key Beach Park è un evento indirizzato ad un pubblico molto vasto: giovani appassionati, semplici curiosi, avventori dell’ultimo minuto e famiglie. Anche quest’anno, come consuetudine sarà allestita un’area baby park supervisionata monitorata da animatori professionisti composta da gonfiabili e giochi per bambini, un’area ristoro con possibilità di pranzare all’interno del ristorante previo prenotazione anticipata oppure esternamente gustando tante specialità tipiche dello street food campano e una sport zone con quattro campi di Beach volley e Beach tennis. La novità di questa edizione è sicuramente la possibilità di prenotare fino a tre giorni prima dell’evento un servizio navetta con partenza da Caserta e Napoli al costo di 15 euro compreso l’ingresso.