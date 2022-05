Procida 2022, la violoncellista Julia Kent in concerto a Casale Vascello

Il mare e le sue storie, tra musica e identità: la violoncellista e compositrice canadese Julia Kent, di base a New York, conclude con un grande concerto gratuito, in programma domenica 8 maggio a Casale Vascello a partire dalle 21.30, la prima settimana della rassegna “Echi delle distanze” per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Nota per i suoi trascorsi con Antony & The Johnsons e ora solista affermata e molto attiva nel mondo del teatro e della danza, Julia Kent si ispirerà alla sua colonna sonora per il recentissimo film austriaco “Stories from the sea” di Jola Wieczorek, che racconta le vicende di tre donne e del loro rapporto con il Mediterraneo, che solcano su tre imbarcazioni (e per ragioni di vita) diverse. La musicista ha anche prestato uno dei suoi brani alla colonna sonora del film “This must be the place” di Paolo Sorrentino. Il concerto ospiterà anche un intervento della regista Jola Wieczorek.

“Echi delle distanze” è una rassegna musicale curata da Wakeupandream, con la direzione artistica di Marco Stangherlin, per Procida 2022: protagonisti artisti e musicisti che vivono l'insularità e le sue tensioni come condizione biografica ed esistenziale e, con loro, musicisti continentali che con l'insularità e il suo immaginario amano confrontarsi, facendone oggetto di indagine e fonte di ispirazione. La rassegna proseguirà il 4 giugno con un live "caleidoscopico": sbarcherà alla Marina di Procida l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, c