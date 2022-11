In arrivo la quarta edizione di «New Politanaco» con il cantautore Antonio Scafuri

È tutto pronto al 10hp di Marigliano per la prossima tappa della quarta edizione di New Politana, la rassegna di musica d’autore partenopea. Per questa seconda imperdibile data l’ospite in programma venerdì 25 novembre, a partire dalle 22.00, sarà il cantautore Antonio Scafuri, reduce dal successo riscontrato sul Palco Emergenti del Mei di Faenza lo scorso ottobre.

Lo stile di Scafuri è caratterizzato dalla fusione tra la tradizione napoletana e le nuove tendenze urban, dove le sonorità che si ispirano alla world music si lasciano accarezzare da un timbro di voce decisamente unico. Le sue canzoni si innestano nel solco della grande scuola del cantautorato italiano, al quale aggiunge un’impronta innovativa e personale e raccontano le diverse sfumature delle emozioni che rendono l’essere umano tale: l’amore, la delusione, la rinascita, la solitudine.

Durante i suoi live Antonio condivide con il pubblico il suo vasto repertorio di inediti, alcuni dei quali andranno a comporre il suo primo Ep, attualmente in lavorazione, come Me manc’, Prumessa e Bella. Non mancheranno i brani già pubblicati da indipendente che hanno ottenuto un ottimo riscontro (Lassame sta’, Ridere e 3.00 a.m.), ma in scaletta c’è sempre spazio per qualche rivisitazione personale di pezzi già noti al pubblico campano. Il cantautore partenopeo non dimentica che la sua esibizione nel club mariglianese ricade in una data importante: la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne. «Chi va ad un concerto vuole certamente godere di un bello spettacolo, divertirsi e distrarsi. Ma l’arte ha anche l’intento di mandare dei messaggi. Per questo non dimentico l’importanza simbolica di questa giormata e dedicherò la mia Mani di seta a tutte le donne presenti in sala, e non solo».