A Quincy Jones l'Ischia Walton Music Legend Awards

Domenica 27 Maggio 2018, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 16:32

È stato assegnato a Quincy Jones il 'William Walton Music Legend Award' che sarà consegnato al musicista e produttore americano per i 60 anni di carriera, il 18 luglio, nel corso del 16esimo Ischia Global Film & Music Festival. L'annuncio stato dato da Cheryl Boone Isaacs, presidente della manifestazione insieme al produttore Andrea Leone. «Quincy Jones è un artista dal talento senza limiti - si legge nella motivazione dell'Accademia Internazionale Arte Ischia - Negli ultimi sei decenni ha costruito una carriera eccezionale, in vari settori dello spettacolo: compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, discografico, produttore cinematografico e televisivo, imprenditore impegnato in cause umanitarie. Per quanto riguarda la musica, basti ricordare 79 nomination ai Grammy e 27 Grammy, oltre a un Grammy Living Legend Award. Siamo davvero onorati di aggiungere il nostro premio a questa immensa lista di riconoscimenti».Tra i vincitori delle precedenti edizioni dell'Ischia Walton Music Legend Award, nel nome del celebre compositore inglese che scelse come sua residenza l'isola verde, anche Sting, Burt Bacharach, Harry Belafonte, Mike Stoller, Sir Tim Rice, Julio Iglesias, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti. Ischia Global Festival 2018, dedicato allo scrittore americano Truman Capote, che celebrò Ischia in alcuni scritti, è promosso con il Mibact-Dg Cinema e la Regione Campania. Nel programma, dal 15 al 22 luglio, anteprime di film, (come 'Bent' , girato in Italia, accompagnato dal regista Bobby Moresco che terrà sull'isola un casting per il suo prossimo film 'Lamborghinì), rassegne aperte al pubblico, premiazioni, mastersclass, forum dell' industria e sui diritti umani. Tra i premiati anche Andrea Bocelli, 'Ischia Humanitarian Award' per i progetti della sua fondazione