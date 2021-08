Ravello festival: omaggio a Mina, Jazz in piazza con Danilo Rea

Il Ravello festival continua con il terzo appuntamento di «Jazz in piazza».

Venerdì 20 agosto, alle ore 21.15 sarà la volta di Danilo Rea accompagnato da da Massimo Moriconi al contrabbasso e Alfredo Golino alla batteria.

Il trio presenterà «Tre per una», l’ultimo lavoro di Rea in omaggio a Mina in occasione dei suoi 80 anni. Danilo Rea, Moriconi e Golino con Mina hanno registrato di tutto: dalla ballad jazz al rock, dalla fusion all’acustico, dalle canzoni di autori italiani e internazionali al tango.

Il progetto e cd, dall'omonimo titolo, nascono dall’affiatamento di questi tre grandi jazzisti, scelti personalmente da Mina per il loro straordinario livello musicale ed hanno perciò avuto il privilegio e l’onore di suonare per anni al suo fianco.