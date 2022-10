«Red Bull 64 Bars Live» a Scampia, 10 biglietti gratis con il Mattino

Non un classico concerto, ma un evento fuori dagli schemi mai visto prima per la sua forma e originalità, uno show concepito in un modo nuovo e non convenzionale che vedrà esibirsi sul palco protagonisti come Ernia, Fibra, Geolier, Guè, Madame e Marracash. Si terrà sabato 8 ottobre a Scampia, in piazza Papa Giovanni Paolo II, il concerto “Red Bull 64 Bars Live”.

L'evento è già sold out ma Il Mattino regala 10 biglietti ai suoi lettori più affezionati. Vincerne uno è facile, basta essere tra i primi 10 lettori a inviare una mail a eventi@ilmattino.it con la risposta esatta alla seguente domanda: chi è l'autore del servizio pubblicato oggi su Marracash dall'edizione cartacea del Mattino? ​

L’organizzazione dell’evento rientra nella strategia di distribuzione dei luoghi della movida che Napoli città della musica sta portando avanti con l’obiettivo di decongestionare il centro ed animare le periferie. In previsione dell’affluenza di pubblico che seguirà la manifestazione, d’intesa con Anm, ci sarà un incremento delle seguenti linee di superficie: 180 (Fuorigrotta-Vomero-Scampia), C67 (Toledo-Dante-Museo-Scampia), R5 (Garibaldi-Scampia). Le tre linee protrarranno l’orario di esercizio fino alle 1 del giorno successivo.

Per l’occasione, Anm terrà aperto il parcheggio Scampia fino alle 1 del giorno successivo: «Si ringrazia Anm - ha dichiarato l’assessore Cosenza - che in questa fase di riorganizzazione del trasporto pubblico locale, ha riprogrammato l'orario del parcheggio Scampia e le linee di superficie per incrementare le corse a servizio di Scampia in occasione del Red Bull del prossimo 8 ottobre».