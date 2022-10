Red Bull Live Bars illumina Scampia: 8500 persone per il grande show del rap

Sabato 8 ottobre è andato in scena il primo Red Bull 64 Bars Live: l’evento unico nel suo genere dedicato al rap ha accolto 8500 spettatori registrando il sold-out in Piazza Ciro Esposito.

Un omaggio unico a Scampia e a Napoli, un elogio alla parola e alla musica per uno speciale show inedito che ha visto protagonisti Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Guè Pequeno, Madame, Marracash e Dj Ty1. Per la prima volta Red Bull 64 Bars ha preso vita nelle strade, dal vivo davanti ad un grande pubblico per tornare all’origine del rap, nella sua essenza più autentica, la parola, valore che ha sempre contraddistinto il format.

Un concerto non convenzionale in cui gli artisti, sullo sfondo di una scenografia spettacolare a 360 gradi, si sono esibiti su più palchi in una scaletta ricca di momenti unici e sorprese, portando dal vivo brani tratti dai loro singoli Red Bull 64 Bars, oltre alle tracce del proprio repertorio senza nessuna interruzione: una maratona lirica di parole, musica e beat.

La struttura dello show che si è sviluppata su un palco centrale e le due grandinate laterali della piazza ha permesso agli spettatori di vivere un’esperienza unica nel mondo delle liriche e delle sonorità di Red Bull 64 Bars Live.

La scelta di Scampia non è casuale: in apertura sono stati infatti coinvolti artisti locali, che si sono alternati sullo stesso palco dei main act. HellHeaven11 ha aperto l’evento con un DJ set pieno di energia, Dipinto, Plug Neves17 si sono esibiti scaldando il pubblico con tre performance incredibili. Poi è stata la volta di Wad, speaker di Radio Deejay e M2O e host ufficiale del pre-show. Subito dopo il turno di due talenti della nuova scena napoletana, J Lord e Vettosi. È poi dj TY1 ad aprire lo show e dare il benvenuto alla piazza, gremita come non mai. Dopo il conto alla rovescia, il primo a salire sul palco è Ernia. Il pubblico, la piazza e la stessa Scampia sono protagonisti insieme agli artisti, che si susseguono sul palco.

Dopo di lui Madame, Fabri Fibra, Guè, Marracash: ciascuno porta sul palco il suo Red Bull 64 Bars, e alcuni dei più grandi successi che ci hanno regalato negli ultimi anni. Tocca poi a Geolier, padrone di casa, che manda in visibilio la folla. Dopo di lui, tornano sul palco tutti i protagonisti dello show, per una chain di hit - da “Infinity Love” a “L’anima”, da “Non me ne frega un cazzo” a “Blitz”. E poi il gran finale: Geolier e la sua “Pe’ Secondigliano” a omaggiare la piazza. Una conclusione d’impatto, che lascia il segno su un luogo importantissimo per il rap italiano. Con la direzione creativa di Carlo Pastore, Red Bull 64 Bars Live ha portato a Napoli un’inarrestabile ondata di rap, per un appuntamento destinato a lasciare un segno indelebile nella memoria del pubblico.

L’evento è stato inserito nel programma di “Napoli, Città della Musica”, progetto del comune di Napoli volto a valorizzare i talenti che animano la città, mettere a sistema, e internazionalizzare la creatività musicale partenopea. Un patrocinio e supporto fondamentali per la realizzazione di questo evento.