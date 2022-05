Red Canzian all'Augusteo per la Fondazione Melanoma

Serata di raccolta fondi a favore della Fondazione Melanoma di Paolo Ascierto.

Al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta Duca D’Aosta 263, venerdì 13 maggio alle ore 20:30,​ Red Canzian​ devolverà il ricavato della tappa napoletana dello spettacolo “In Musica e Parole” a un progetto finalizzato all’identificazione di biomarcatori in pazienti con melanoma metastatico. All’evento parteciperà anche il duo Gigi & Ross, e verrà proiettato il trailer del cortometraggio “Amici per la pelle”, di cui i due attori sono protagonisti.

Lo spettacolo di Red Canzian è “In Musica e Parole”, un titolo non casuale, perché ha voluto ricreare​ l’atmosfera di un incontro tra amici, che si ritrovano per sfogliare l’album dei ricordi cantando canzoni lontane e intramontab

Red sarà accompagnato​ da​ Daniel Bestonzo​ al piano e da​ Chiara Canzian​ alla voce. Il concerto-racconto attraverserà tutta la sua storia:​ “Quella di tutti quei ragazzi nati negli anni ’50 che hanno avuto la fortuna di vivere un periodo di grandi cambiamenti, figli del boom economico, con la prima televisione in bianco e nero, il Rock'n'Roll di Elvis, la musica dei Beatles e i sogni dei ragazzi del ’68, con quella voglia di cambiare il mondo… e così, passo dopo passo, fino ad arrivare alle storie e alle canzoni di oggi”.

L’idea di parlare di scienza con un concerto è venuta mesi fa a Paolo Ascierto, oncologo del Pascale e presidente della Fondazione Melanoma, che si è improvvisato direttore artistico di una serata il cui scopo è quello di raccogliere fondi per un progetto di ricerca e sensibilizzare alla prevenzione: “Lo scorso anno abbiamo avuto oltre due milioni e mezzo di esami di screening in meno rispetto al 2019, si stima che le nuove diagnosi di tumore siano diminuite dell’11%, i nuovi trattamenti farmacologici si sono ridotti del 13%, gli interventi chirurgici hanno fatto registrare un -18%. Questa è la drammatica eredità che ci lascia il Covid, contro cui possiamo rispondere soltanto con l’impegno a non arrenderci e a recuperare il tempo perso. Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a enormi progressi dovuti principalmente all’introduzione di nuovi trattamenti e all’aumento del numero di diagnosi precoci. Lo dimostrano chiaramente i tassi di sopravvivenza a cinque anni per molte neoplasie.

Si può sostenere il progetto e partecipare alla serata facendo una donazione minima consigliata di 25 euro, mentre con una donazione minima consigliata di 50 euro sarà possibile accedere ai migliori posti di platea, secondo disponibilità del momento.

Le donazioni possono essere fatte online sul sito:​ https://www.metooo.it/e/red-canzian-in-musica-e-parole-per-fondazione-melanoma​ o direttamente al botteghino del teatro Augusteo.

Dopo la donazione, chi volesse ricevere in anticipo l'assegnazione del posto può recarsi al botteghino del teatro o inviare una mail a​ botteghinoaugusteo@gmail.com, allegando la ricevuta della donazione ricevuta dal sito.​ A chi non avrà modo di contattare il botteghino verrà assegnato un posto casuale, in base all'ordine d'ingresso in teatro la sera dell'evento.