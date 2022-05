«Respect», il nuovo ep di Calab nuova stella della scena musicale napoletana

Dal 27 maggio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme digitali «Respect», il nuovo ep di Calab pubblicato per Chandelier Music e distribuito da Believe. Anticipato dai singoli estratti Na Storia e 38 Nero, questo nuovo Ep si presenta come una diretta presa di posizione dell'artista. Pronto a prendersi il suo spazio nella scena partenopea, Calab lotta per ottenere ciò che vuole, trasmettendo i valori universali del rispetto e della dignità, qualsiasi siano le condizioni sociali e culturali da cui si proviene.

Respect, con i suoi otto brani, trasporta l'ascoltatore tra storytelling e flussi di coscienza, mantenendo l’attitudine street che caratterizza la realtà di Calab. Attraverso il suo sguardo, l’artista riporta senza filtro con i suoi versi tutto quello che vede. Dai sound sperimentali di Maison e Familia, ai cupi e poetici riferimenti alla vita all'interno del carcere nei brani Fantasma e Na Storia, fino all'ironico brano-tributo al valore del coraggio Nun Teng Paur featuring Vacca, l'artista ci conduce all'interno del suo universo.

E dimostra di avere molto da raccontare, dei valori da onorare e una strada da tracciare con la sua musica. «Respect», con le sue sonorità innovative e variegate, rappresenta il trampolino di lancio attraverso cui Calab si prepara a portare il suo contributo al panorama urban nazionale. Tra gli ospiti anche i torinesi Rico Mendossa e Sean Poly nel brano Wow, mentre la squadra dei produttori dell'ep è composta da: keyoshin , DJ Klonh, prodbandito, Gaty e Morea. Il mix&mastering dei brani è stato interamente curato da Fato W (Chandelier Studio), l'artwork del progetto porta la firma del visual artist Arsenyco