Riccardo Muti al Teatro Mercadante con la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

E’ la seconda tappa della tournée italiana organizzata da Ravenna Festival quella di venerdì 19 marzo al Teatro Mercadante di Napoli del Maestro Riccardo Muti e la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Un tour iniziato a Bergamo e che si concluderà a Palermo. Tre concerti “registrati” e disponibili per il grande pubblico in streaming gratuito per 30 giorni dalla loro prima data di trasmissione, ovvero: dal 21 marzo il concerto registrato a Bergamo, dal 26 marzo quello registrato a Napoli e dal 28 marzo quello a Palermo.

Proposto dal Campania Teatro Festival come anteprima dell’edizione 2021 della manifestazione, per il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e per il suo direttore Roberto Andò, il concerto del Maestro Riccardo Muti al Mercadante è un evento di assoluto prestigio.

Il profondo amore e costante impegno dimostrati da Muti nel promuovere la riscoperta di compositori e opere della Scuola napoletana e il loro fondamentale contributo alla storia musicale europea non potevano non essere protagonisti proprio a Napoli.

Il programma del concerto al Mercadante si aprirà infatti con la Sinfonia spagnola che Saverio Mercadante compose per I due Figaro. Il manoscritto fu scoperto a Madrid nel 2009 dallo studioso torinese Paolo Cascio; I due Figaro era stata creata nel 1826 su libretto di Felice Romani proprio per la capitale spagnola, prosecuzione delle Nozze mozartiane e del Barbiere di Rossini.

All’immersione nel mondo dell’opera si contrappone quella nell’universo sinfonico, con la Sinfonia n. 9 in do maggiore D 944 di Franz Schubert, quella “Grande” che, composta tra il 1825 e il 1826, non ebbe esecuzione pubblica fino al 1839, quando fu diretta da Mendelssohn dopo che Schumann l’aveva scoperta fra le carte dell’autore. Un’altra partitura “ritrovata” quindi, una creazione di grandi ambizioni che rappresenta un ponte verso il sinfonismo tardo Romantico.

Il concerto registrato al Mercadante il 19 marzo sarà disponibile dal 26 marzo su live.napoliteatrofestival.it, cultura.regione.campania.it, ansa.it e ravennafestival.live per gentile concessione di riccardomutimusic.com.

