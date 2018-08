Rondinella e Cincotti, cantabili armonie a San'Agnello

Sabato 18 Agosto 2018, 13:45

«Cantabili armonie da una città di mare» è il nuovo recital di Francesca Rondinella e Giosi Cincotti in scena il 19 agosto a Sant’Agnello (ore 21.30) nell’ambito della rassegna «Femin'Arte l’arte al femminile».Il concerto, che ha debuttato nella stagione scorsa del teatro Sancarluccio accolto con successo dal pubblico che ha riempito la loro “Sera d’Estate” di luglio in Villa Floridiana, propone parole, canti, melodie che privilegiando i brani più cantabili e amati della tradizione - dalla poesia cantata, al ritmo incalzante e arioso delle tammurriate d’autore, alla leggerezza delle canzoni ironiche - tocca le sponde di terre cugine e sorelle per sconfinare anche in quelle lingue che sentiamo ancora parlarci dentro, che qui hanno abitato. Non mancano autori della città di mare contemporanea con delle novità, così come antiche melodie riproposte con lo stile Rondinella&Cincotti che collabora dal 2012, approdando a originali progetti artistici per raccontare il loro mondo con i suoni, i colori e i linguaggi uniti da una sola latitudine, quella musicale che confluisce nel cd «Rondinella&Cincotti: Meet&Reel» prodotto dalla SoundFly nel 2017.Sul palco affacciato sulla costiera sorrentina domenica 19 agosto al Belvedere dei Cappuccini saliranno artiste con le quali il duo ha diviso palchi d'arte e d'amicizia: Amelia Rondinella per una partecipazione speciale che rappresenta una reunion de Le Rondinella, la maestra di tango Adriana Perez Capogrosso per ricordare i tanti italiani emigrati a Buenos Aires all’inizio del secolo che hanno contribuito a inventare il tango presente spesso negli arrangiamenti di Giosi Cincotti per le interpretazioni di Francesca Rondinella - fin dall'esordio in "T'angheria"_ e la danzatrice contemporanea Sonia Di Gennaro con una sua coreografia su note e parole del cantautore Gianmaria Testa.Con i testi e le canzoni di Ivano Fossati, Ferdinando Russo, Dino Campana, Raffaele Viviani, Annamaria Ortese, Alfio Antico, Pino Daniele, Libero Bovio, Ernesto Murolo, Kurt Weill, E.A. Mario, Salvatore Di Giacomo, Andrea Camilleri, Paolo Conte, Gianmaria Testa, Almamegretta