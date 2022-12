Rondinella & Cincotti, Natale in musica al Centro Asterix

Francesca Rondinella e Giosi Cincotti saranno tra i protagonisti di «Eastmas – Il Natale a Napoli Est», festival artistico a cura di Summa S.r.l. e La Coccinella Aps, iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell’ambito del progetto «Altri Natali» e pensata per offrire un intrattenimento di qualità, suscitando allo stesso tempo nella comunità una sensibilità e un atteggiamento positivi verso il territorio, l'arte e le sue risorse. Rondinella&Cincotti proporranno «Truvà pace_ Cantata in musica, parole e versi». Appuntamento sabato 10 dicembre (ore 20.30) al Centro Asterix di Via Domenico Atripaldi, 52. L'ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione (whatsapp con messaggio 379.1013651)

In scena la musica con le rielaborazioni di Giosi - polistrumentista - e le interpretazioni di Francesca – cantattrice - per invocare e rievocare la Pace nelle riflessioni, emozioni, parole, versi, note di cantautori, musicisti, poeti: Gaber, Chaplin, Pino Daniele, Noa, Mattone, Violeta Parra, Kurt Weill, Gioconda Belli, Eduardo De Filippo...

Linfa che nutre l’anima con vibrazioni che aiutano a riflettere, partendo dal cuore.

La memoria non si cancella, il canto ha affiancato, ha spinto, ha accompagnato e a volte guidato la testimonianza dell’adesione a un ideale, espressione di una fede, modalità che conferma ed esalta il senso di appartenenza e comunione ad un gruppo per recuperare il senso antico della Periferia "portare intorno" in un grande abbraccio, prima del Natale, con tutti quelli che ci saranno!