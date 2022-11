Ritorno discografico per Sabba: la voce rock di Napoli presenta «Carnera»

Ritorno discografico per Sabba che pubblica il singolo «Carnera». Dopo «Comete», uscito nel dicembre del 2021, torna con un nuovo brano intriso di sudore, poesia e sangue. Già Leader e frontman del gruppo Gli Incensurabili, vincitore del talent show The Winner Is 2017 (Canale5) e protagonista della favola pop The Super4, con i quali calca i palchi internazionali; Salvatore Lampitelli, meglio conosciuto come Sabba, con questa canzone accende una luce sull’importanza del fallimento e sulla lezione che può darci una caduta «perché ogni volta che ci rialziamo scopriamo di avere più forza di quanto potessimo immaginare». Il brano è co-scritto da Ciro Tuzzi leader degli Epo e prodotto da Massimo D’Ambra, con le chitarre di Luca Privitera e la batteria di Carmine B-Dog Landolfi. «Carnera» è accompagnato dal videoclip diretto da Enrico Pascarella e Roberta Riccio con protagonista la stessa Roberta, in arte «Proxy», attrice e content creator con un passato nel collettivo The Jackal. Il video racconta una storia d’amore tormentata dove nella coppia nessuno dei due vuole mollare.

Dopotutto certe storie d’amore sono vissute come sul ring: ci si colpisce, si sanguina, si cade e ci si rialza. «Le nostre vite sono composte da un innumerevole susseguirsi di “piccole sfide” che segnano e formano il nostro percorso - ci raccontano Ciro Tuzzi e Sabba autori del testo -. Raramente si riesce ad ottenere quello che si sogna al primo tentativo. Bisogna essere pronti a mettersi più volte alla prova e non è detto che alla fine si realizzi un sogno. E spesso la destinazione non è importante quanto il viaggio.»