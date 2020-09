© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella meravigliosa cornice diche sovrasta il borgo della, uno dei luoghi più emozionanti di, Fiorenza Ferrigno è stata eletta «» al termine di una serata ricca di musica, cultura, bellezza e convivenza civile nel pieno rispetto delle misure anti Covid.Fiorenza ha conquistato la giuria, presieduta da Gino Serrao e composta tra gli altri da Lorenzo Crea, Iaia Forte e Francesco Bellofatto, per la semplicità e la naturale spontaneità che fanno di lei la perfetta Graziella del terzo millennio. Senza nulla togliere alle altre otto splendide partecipanti che hanno dimostrato una maturità e una capacità di stare sul palco davvero importante.L’evento, che rientra nella settantesima edizione dellaè stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ambrosino con la fattiva collaborazione dell’assessore alla cultura Nico Granito e la supervisione di Maria Teresa Ferrari, da sempre legata all’isola di Procida.Particolarmente apprezzata la conduzione di Gianni Simioli che ha chiamato sul palco si tra gli altri l’attore Massimiliano Gallo, la comica Rosalia Parcaro, Roberto Colella, Ciccio Merolla, Ivan Granatino e Blair e i Ditelo Voi.Spazio anche alla politica con l’intervento del deputatoche ha speso parole di elogio per la organizzazione e per la qualità dell’evento.Protagonisti soprattutto il cinema, attraverso un emozionante viaggio ideale tra i film ambientati sull’isola, e la musica, con i medley splendidamente eseguiti dalla Promusic Band.Ma la Sagra del Mare ha visto protagonista anche Sal Da Vinci che ha portato in scena al campo sportivo un Musical davvero strepitoso che ha coinvolto circa 90 fra artisti, tecnici, e collaboratori: un evento che ha coinvolto più di 500 persone, perfettamente distanziate fra di loro, e che ha fatto emozionare e ballare i tanti fan del cantante napoletano che ha confermato il suo sincero legame con l’isola di Arturo.Fra gli altri si sono scatenati sulle note delle sue canzoni anche Ciro Ferrara, Giulio Goria de “Le Iene”, Luisa ed Enzo Citarella, Paola Maione, Carmine Sgambati e tanti altri che hanno cantato a squarciagola i più grandi successi di Sal, che non ha deluso le aspettative.