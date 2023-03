«I Concerti del Conservatorio», c'è il «Don Chisciotte» di Patrizio Marrone nella Sala Scarlatti

Continua l’edizione 2023 della rassegna «I Concerti del Conservatorio», venerdì 24 marzo la Sala Scarlatti del San Pietro a Majella ospiterà «Don Chisciotte», una riduzione del celebre poema realizzata da Patrizio Marrone in un’originale forma di teatro musicale cameristico. Ad eseguirla saranno Gennaro Piccirillo, voce recitante; Ermanno Calzolari, contrabbasso; Pietro Condorelli, chitarra elettrica; Francesco Salime, sassofono insieme a Irene Coppola e Giusy Lo Sapio, percussioni.

«Ho cercato di evidenziare - dichiara Marrone - il tema principale del poema, segnatamente quello relativo al rapporto del personaggio con la realtà effettuale. Quel che mi ha attratto, è infatti la forza di trasfigurazione della realtà con cui Cervantes costruisce il suo cavaliere; Don Chisciotte sa e dimostra di sapere che la realtà non è una, sa che le cose e le persone sono sempre oggetto dell’ altrui interpretazione e sceglie la sua di interpretazione del reale : enfatica, meravigliosa , favolistica, epica, ed è all’interno di questa improbabile ipotesi di realtà che sceglie di vivere. È qui che il personaggio acquista grande forza e contemporaneità: non c’è solo il “così è se vi pare” né l'“uno, nessuno, centomila” che attraversa il novecento, bensì la coscienza, trasversale ai secoli, che la realtà, così come è, spesso è opaca, deludente, paludosa. Finchè una “pipa resta una pipa” parafrasando Magritte , le cose possono perdere di significato fino a trascinarsi inutili, quasi svuotate di significato dall’uso quotidiano, e così le esistenze, la vita stessa. rivelano la grande forza e la contemporaneità del suo personaggio».