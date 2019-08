Sanitansamble e Mozarteum di Salisburgo in concerto a Napoli sulle orme di Mozart

I giovani dell' Orchestra Giovanile Sanitansamble, formazione musicale composta da ragazzi e ragazze del rione Sanità, si esibiranno in concerto insieme agli allievi del Mozarteum di Salisburgo. L'evento gratuito, in programma il 27 agosto alle ore 21 nella splendida cornice della Basilica di San Gennaro extra moenia, è coordinato dal direttore d’Orchestra Paolo Acunzo e rientra in un progetto europeo del Precollege Salzburg dell'Università Mozarteum, “La Bella Musica - Orchestra Giovanile Europea”, ideato sotto la direzione artistica del suo fondatore Stefan David Hummel. Giovani studenti si incontrano in tournée in patria e all'estero per provare insieme musica da camera e opere orchestrali seguendo le orme di Wolfgang Amadé Mozart e del Granduca Ferdinando III di Toscana. I giovani musicisti, ambasciatori degli itinerari europei di Mozart,attraverso le sedi dei concerti saranno introdotti ai legami storici tra Italia, Austria e Germania. «Si può ben immaginare- ha detto il presidente di Sanitansmble Antoio Lucidi- con quanto orgoglio guardiamo ai nostri ragazzi, ai loro progressi, un tempo scugnizzi del Rione Sanità e con quale piacere li vedremo suonare fianco a fianco agli allievi di una delle più prestigiose scuole di musica del mondo».

Lunedì 26 Agosto 2019, 15:48

