Sant'Agata sui due golfi, concerto con un inedito tratto dalle opere di Salvatore Di Giacomo

La XXI edizione del Premio Salvatore Di Giacomo, quest’anno propone un momento musicale eccezionale. Come ormai tradizione è stato programmato il concerto lirico sinfonico per martedì prossimo. Nell’ambito del concerto sarà presentato in prima assoluta, un pezzo musicale mai eseguito in pubblico.

Il brano fu musicato, agli inizi del 1900, dal compositore Franco Michele Napolitano (1887-1960), su testo tratto dal poemetto di Salvatore Di Giacomo “O’ Munasterio”. Si tratta di una preghiera - “Avummaria”- rinvenuta e pubblicata in edizione critica, per la casa editrice Pizzicato Verlag Helvetia, dalla musicista sorrentina Olga Laudonia, organista e docente presso il Conservatorio di Caagliari.

La partitura originale è per pianoforte, tenore e tubolari, ma per l’occasione del Premio Di Giacomo la melodia è stata adattata e orchestrata dal musicista siciliano Christian Paterniti.

Momento magico quindi la sera di martedì prossimo con la prima esecuzione assoluta per orchestra, tubolari e tenore. Avummaria sarà eseguita dal tenore Rosario Cantone, accompagnato dall’Orchestra “Bulgaria Classic” diretta dal Maestro Leonardo Quadrini.

