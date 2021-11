“Shake It Music Experience” al Basic Club: da Napoli allo spazio sulla scia della Tech House

Da Napoli allo Spazio, andata e ritorno: un seducente “viaggio” sulla scia della Tech House più autentica, previsto per sabato 27 novembre, a partire dalle 23. Location del “decollo” e del relativo “atterraggio”, che avverrà alle prime luci dell’alba del giorno dopo, sarà il Basic Club di Pozzuoli, spazio ideale per ospitare questa nuova avventura sonora firmata “Shake It Music Experience”. Il primo di una lunga serie di appuntamenti itineranti scanditi da suoni, divertimento, spensieratezza, colori e positive vibes.

Un party “spaziale” che, seppur al primo lancio, vanta radici ben consolidate nel tempo, grazie al bagaglio cultural-musicale dei suoi ideatori e dei numerosi sostenitori, che fanno preannunciare un ritorno in grande stile della club life made in Naples. Un’esplosione di vibrazioni, beat e movimento, dopo quasi due anni di stop forzato dovuto al Covid, che “catapulterà” gli ospiti su un pianeta fantastico, tutto da esplorare che, per l’occasione, vedrà alternarsi in console: Artslaves, duo dell’etichetta Moan Recordings, e Francesco Miele e Gennaro De Sarno. Nella Baaar Room, invece, ci saranno Alfredo Carillo e Genni Serino.

Una notte tutta da ballare, ambientata nel locale “cosmico” di via Fascione, che punta a supportare la rinascita di un sistema ludico ed economico, che ha davvero bisogno di ripartire nel pieno rispetto di regole sanitarie e civili. Per salire “a bordo” della navicella più autentica e movimentata al mondo, la cui capienza sarà al 50% per motivi di sicurezza, sarà obbligatorio esibire il Green Pass all’ingresso.