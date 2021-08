Shakespeare e Bach in scena a Villa Lysis

Shakespeare, Bach e le sette età della vita: questo il titolo dello spettacolo en plein air che si terrà domani 19 Agosto alle ore 19 a Villa Lysis, dimora storica sul tetto di Capri del Conte Fersen. A mettere in scena alcuni dei brani più noti del "Bardo", tra cui Amleto, Enrico V, Romeo e Giulietta, Otello, King Lear, è Christian Poggioni , cui è affidata la regia oltre che l'interpretazione dello spettacolo al fianco della violoncellista e compositrice Irina Solinas che eseguirà una suite in tributo a Bach. Un duo affiatatissimo , in girò per l'Italia con i loro " Appunti di Viaggio", che sull'Isola negli ultimi due anni ha presentato già diverse piece di teatro e proprio nella casa di Fersen lo scorso mese ha rappresentato "Il Simposio" di Platone. E domani , proprio mentre " il fuoco si spegne sul mare" Poggioni e Solinas duetteranno per offrire al pubblico il piacere di ascoltare le parole e la musica di due giganti. I versi dei capolavori del poeta inglese si alternano alle note del compositore tedesco, universalmente considerate somma espressione di ingegno e bellezza.

Filo conduttore dello spettacolo sono le età della vita: quella di Shakespeare e dei suoi personaggi ma anche la nostra, perché in questi personaggi ognuno di noi trova uno specchio in cui riconoscersi. Le opere di Shakespeare danno voce ai nostri sentimenti. La musica di Bach dà voce alla nostra anima.