"Solo x Lei", la nuova produzione musicale del producer Skiavo online su tutte le piattaforme musicali da venerdì 8 luglio.

Nuovo singolo e nuovo feat per il dj paganese, che stavolta si fa accompagnare alla voce dal rapper Amalinze, anche lui originario di Pagani.

"Solo x Lei" è una produzione fresca, estiva, che unisce sonorità dance e house al flow del rap nostrano.

Skiavo, al secolo Alfonso Schiavo, è un producer, remixer e DJ.

Inizia la sua carriera di dj all'età di 15 anni, dopo anni di dj set nei locali più cool della Campania tra cui Dolcevita (SA) ed Arenile (NA), dal 2010 inizia a produrre musica ed in solo 2 anni firma remix per importanti labels EDM italiane tra cui Net's Work International e Saifam. Nel 2011 la traccia "Saturday Night" (Net's Work Records), sotto lo pseudonimo "Studio76", diventa colonna sonora dell'estate del Dolcevita Beach Club di Salerno, uno dei club più rinomati del sud Italia.

Il suo primo singolo come Skiavo, "Get Up", viene rilasciato su Selekted Music Records (Olanda) ed è nominato "Selekted Club track for the Amsterdam Dance Event 2011".

Il 2013 è l'anno della collaborazione con il top dj/producer Stefano "Mat's" Mattara, padre di tracce che hanno letteralmente invaso i club in tutto il mondo, con "SPUNK" uscita sulla label di Tocadisco, Toca45. Il 2014 è l'anno del suo debutto nella scena house sulla ben conosciuta PornoStar Records con la traccia "FUNKY JUNK". Inoltre, il singolo "BRONX" rilasciato su Lukes Club Records, entra nella classifica top10 di sempre della label.

Dal 2015 inizia una nuova era con il progetto house "Skiavo & Vindes" che negli anni raccoglie supporti da dj e producers internazionali come Don Diablo, Benny Benassi, Sander Van Doorn, Dimitri Vegas & LIke Mike, Timmy Trumpet, Kryder, Fedde Le Grand, Yves V, Nari & Milani, Promise Land, StoneBridge, Abel Ramos, Albert Neve, WolfPack, Plastik Funk, Meduza, Kid Massive, Marnik, Djs From Mars e molti altri.

Dal 2015 ad oggi vanta l'uscita del primo sample pack "Skiavo & Vindes Future Jackin' Grooves" su Get Down Recordings (2019) e release su molte label player del settore come Flamingo Recordings, Sirup (main), Zulu Records, TurnItUpMuzik e Sony Music Belgium.

Francesco Nacchia in arte Amalinze, classe ‘89 da Pagani (SA), invece, è dottore di ricerca in Linguistica Inglese ed è Ricercatore TDA presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Si avvicina alla cultura hip-hop in adolescenza, a metà degli anni 2000, ma solo a inizio 2015 decide di rilasciare il suo singolo e video d’esordio ‘Sopra le scale’ tra la sorpresa generale anche delle persone care alle quali aveva nascosto la sua passione. Vista l’ampia mole di testi scritti e mai rilasciati negli anni precedenti, nel primo anno di attività rilascia ben 2 progetti, Liminale (2015), contenente 11 tracce, e Freestyles’ Month (2016) contenente 5 tracce.

Nel 2017 rilascia l’EP "Bugie Timide", composto da 6 tracce che variano nello stile e nel contenuto senza un concept immediatamente riconoscibile. A dicembre 2018 rilascia l’EP "Il Colore dell’Acqua Dipende dal Fondale", contenente 5 tracce. A luglio 2019 esce l’album "Da Me", composto da 8 tracce e contenente i featuring di Cedryk e Sige, subito seguito dal video del singolo di maggior carica hip-hop ‘Dai Tempi’. Sempre a luglio, vince la seconda edizione del Giffoni Rap Contest.

Nel mese di maggio 2020 rilascia l’EP "Ematologia", composto da 6 tracce tutte prodotte da Dottbul e mixate da Nello Gaudiello. Il singolo ‘Svegliati’ passa a Radio 105 durante il programma 105 Summer No Stop con Alessandro Sansone ed Annie Mazzola. Ad agosto 2020 partecipa al Giffoni50Talk insieme a Guè Pequeno in qualità di vincitore dello scorso Rap Contest, presentando il singolo inedito ‘Chiedi di me’ prodotto da Dottbul.

A settembre dello stesso anno vince il premio "Ritratti di Territorio - 7ª Edizione" sezione Musica.

Ad aprile 2021 rilascia "Hàbitus", il concept album sulla città natale dell'artista. Composto da 9 tracce, l’album ha come tema principale Pagani, descritta attraverso le sue esperienze nel tentativo di fornire una testimonianza della quotidianità di chi vi è nato e cresciuto. A marzo 2022 rilascia la versione estesa dell'album precedente dal titolo 'Hàbitus Iconic' con 6 nuove tracce e la collaborazione di Vastiprod, Sige e PeppOh.