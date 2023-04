Somma Vesuviana: al Summarte il Trio Caruso con «Omaggio a Caruso»

il Trio Caruso arriva al Summarte di Somma Vesuviana con “Omaggio a Caruso”, in scena giovedì 27, alle 21. Un evento, prodotto e organizzato dall’associazione Luna Di Seta, dedicato ad Enrico Caruso, che vede protagonista il "Trio Caruso”, nato dalla passione per la musica e sorretto da una grande dose di amicizia tra il tenore Marco Ferrante, Alessandro Fortunato, Stefano Sorrentino accompagnati al piano da Simone Cozzolino.

«Per noi - commenta Massimo Piccolo, il presidente dell’associazione Luna di Seta - è davvero una grande gioia essere riusciti a produrre questo spettacolo sul “bel canto” italiano, quello che ci ha reso celebri, a partire proprio da Enrico Caruso, in tutto il mondo. Avevo già avuto modo di conoscere Marco un paio di anni fa proprio in una serata dedicata a Caruso e da allora, la sua, è diventata una presenza costante nelle nostre produzioni».

«Quando ho avuto modo di ascoltare come la sua voce si impastasse con quella di Alessandro e Stefano - continua Marco Piccolo - non ho avuto dubbi su quanto sarebbe stato bello poter far arrivare, anche nella provincia di Napoli, la loro magia su un repertorio immortale che spazia dalle arie più celebri ai classici della canzone napoletana, fino ad arrivare ai grandi classici contemporanei come il Caruso cantato da Dalla».