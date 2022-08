SORRENTO - Il Rotary Club Sorrento, in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Napoli San Pietro a Majella, presenta il Concerto dei giovani talenti, Pietro Naclerio Pianoforte, Gessica Viviani Clarinetto, M. Luisa Severino Flauto, Federica Pompa Flauto, in programma giovedì alle ore 20:30 nel Chiostro di San Francesco. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Intrecci Sonori. in programma. Prima Parte: Louis Spohr, Klarinet Concert n.1 - Rondò per clarinetto e pianoforte. Gioacchino Rossini - Fantasia da Il Barbiere di Siviglia. Franz Doppler per due flauti, Giuseppe Verdi - Fantasia da Rigoletto Franz Doppler per due flauti e pianoforte. Dmitri Shostakovich, Valzer di Primavera per clarinetto e pianoforte, Scherzo Valzer per flauto e pianoforte. Rinascita Valzer per flauto, clarinetto e pianoforte. Seconda Parte Wolfgang Amadeus Alla turca. Mozart per clarinetto e pianoforte. Anton Bernard Rondeau brillante. Furstenau per due flauti e pianoforte. Vittorio Monti Czardas per clarinetto e pianoforte George Gershwin Promenade Walking the Dog per clarinetto e pianoforte. Dmitri Shostakovich Waltz n. 2 per due Flauti Clarinetto e Pianoforte.