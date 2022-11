Sorrento, nella Basilica di Sant’Antonino musica, figure e voci nel weekend

Musica, figure e voci nel weekend con gli appuntamenti promossi dal Comune di Sorrento e la S.C.S. Società di Concerti di Sorrento, nell’ambito della rassegna “M’Illumino d’Inverno”, curati dal direttore artistico Paolo Scibilia. La “Trilogia del Caravaggio” si articola intorno alla complessa, affascinante e misteriosa figura dell’artista barocco Michelangelo Merisi da Caravaggio. In concomitanza anche con la neo-uscita del celebre film “L’ombra di Caravaggio”, che vede protagonisti Michele Placido alla regia e l’attore Riccardo Scamarcio, il progetto “Trilogia del Caravaggio”, si snoda attraverso tre eventi.

Il primo venerdì alle ore 18.30, con il celebre Requiem K626 di W.A. Mozart, interpretato nella sua sapiente e complessa trascrizione storica per quartetto d’ archi di Peter Lichtenthal (1778 - 1853) dal Wolfgang Soloists Ensemble, composto dai maestri di area napoletano – sancarliana: Patrizio Rocchino e Carlo Coppola – violini, Paolo Di Lorenzo – viola, Nicola Dario Orabona – violoncello. Seguono Sabato, con tre turni orari: 17.00, 18.00 e 19.00, i “Tableaux Vivants” da Caravaggio. Quadri viventi (costruiti appunto con la tecnica dei “Tableaux Vivants”), tratti da famosi dipinti sacri del celebre pittore barocco Michelangelo Merisi da Caravaggio ed esposti nei più importanti musei e collezioni private del mondo. Uno spettacolo di grande impatto emotivo che consente di vedere composte sotto gli occhi del pubblico, ben 23 tele del Caravaggio, realizzate con i corpi di attori, in posa plastica, e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. Un solo taglio di luce illuminerà la scena come inquadrata in una immaginaria cornice, e i cambi saranno tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi. Lo spettacolo costituisce l’opera “La Conversione di un Cavallo” ideato e prodotto dalla compagnia LudovicaRambelliTeatro - Les Tableaux e nato nel 2006 grazie a un progetto didattico della Facoltà di Architettura della Campania “Luigi Vanvitelli”. Già ospite dal 2006 di importanti eventi in italia ed all’estero, è rappresentato a Sorrento per la seconda volta quest’anno in esclusiva assoluta.

Conclude la Trilogia, domenica, alle ore 18.30, il concerto di musica barocca e voce recitante “I Colori della Musica”. Suite di celebri brani di autori coevi al periodo caravaggesco, interpretati dall’Ensemble Meridies, composto da Selene Pedicini - violino, Giovanna D’Amato - violoncello, Ezio Testa – accordion, Nicole Milo - voce recitante. Questa inusuale composizione strumentale vede l’impiego eccezionale dell’ accordion, in luogo dell’harmonium, con lo specifico proposito di conferire e confermare la valenza di universalità, modernità ed attualità della musica barocca ancora nel nostro tempo, attraverso l’esecuzione di noti capolavori di Bach, Haendel e Vivaldi, alternati a letture di testi letterari su temi dii ispirazione seicentesco caravaggesco. Evento presentato in anteprima assoluta a Sorrento, in collaborazione con “Ateneo Musica Basilicata”.

“L’iniziativa - spiega il sindaco Massimo Coppola - arricchisce ulteriormente il programma artistico e culturale della Città. L’alta qualità artistica ed i programmi di forte impatto ed accessibilità al pubblico assicurano il successo degli eventi, fondendo le armonie architettoniche dei luoghi di culto con quelle della grande musica, richiamando su territorio il pubblico sia competente che occasionale". Eventi ad ingresso gratuito, senza prenotazione.

Info: www.comune.sorrento.na.it - www.societaconcertisorrento.it - facebook: societa concerti sorrento

Infopoint Sorrento /www.fondazionesorrento.it / Official Tourist Board Sorrento: Tel. (+39) 081.8074033

Il programma potrebbe subire variazioni / Program and timing may be subject to slight variation