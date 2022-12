Al Teatro Tasso Concerto di Nate Martin & Sign Gospel (Chicago)

– Questa sera al Teatro Tasso, con inizio alle ore 20:00 concerto Gospel di Nate Martin & Sign Gospel (Chicago). Questa sera al Teatro Tasso sarà di scena il grande gospel con uno dei cori nordamericani più acclamati quello di Nate Martin, Leader, che vedrà esibirsi al suo fianco Zaji Nixon, soprano; Monèe Webster, soprano; Tyona Menzies, alto; Faith Johnson, alto; Renecia Cameron, alto; Asia Davis, tenor; L J Murdock, tenor; Tuan Stinson, tenor; MJ Holman, keyboard; Nathan Harvey, bass e infine Xavier Lewis, drums. L’evento rientra nella rassegna rassegna “Concerti di Natale a Sorrento” organizzata da S.C.S. (Società di Concerti di Sorrento), con la direzione artistica del M Paolo Scibilia nell’ambito della kermesse “M’Illumino d’inverno”, giunta alla sua XIV edizione e promossa dal Comune di Sorrento con il patrocinio della Regione Campania. Toni robusti, sound rinvigorito, ritmi sonori più̀ marcatamente Gospel Soul made in USA sono gli elementi che compongono l'intera personalità̀ di Nate Martin & S.I.G.N. (Singing In God's Name) fondati nel 2016 nella culla della musica gospel, Chicago, i Nate Martin & S.I.G.N. si sono fatti rapidamente amare nella città di Chicago per la loro energia e passione. Mister Nate ha pochi eguali nelle escursioni e nei timbri vocali, e questa è la sua nuova veste sonora, meno devota ai canoni del gospel romantico e più̀ incline alla spiritualità̀ moderna che si manifesta, con ritmi e ballate ricche di groove, innalzando il livello emotivo con enfasi e con l'intento di trasportare il pubblico in ogni canzone. Tradizione e modernità̀ vanno a braccetto come nei migliori episodi e in questa dimensione, tra i contributi ritmici e del gruppo vocale, si insedia uno dei più̀ corposi live set gospel a cui si possa assistere. Tentazioni piacevolmente ruffiane, carattere esuberante, energia vocale giocano un ruolo fondamentale del gruppo capitanato da Nate. Grazie a numerose collaborazioni e partecipazioni con altre star del Gospel americano - Nate Martin acquisisce un ruolo di presenza primaria sulle scene artistiche del Gospel & Soul negli USA. Nel 2020 Nate Martin & SIGN ha ricevuto un Eddy Award per "Album dell'anno" e nel 2021 un Gospel Music Choice Award per "Gruppo dell'anno". Per la prima volta in Europa, questa formazione si presenta con un insieme di musica religiosa tra spirituals neri tradizionali e sonorità̀ moderne, opportunamente rivisitate e rese popolari dalla tradizione classica per una perfetta realizzazione, tra precisione e bellezza delle voci, profondità̀ dei canti sacri, il tutto collegato al lato più̀ moderno e contemporaneo della band. Il successo è immediato e notevole.

L'ingresso al concerto è gratuito.