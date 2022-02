Sorrento, dal 4 marzo al via la rassegna «I colori di Lucio» dedicata all'artista bolognese

Si chiama «I Colori di Lucio» la rassegna che, dal 4 marzo al 3 aprile, celebrerà l'artista, insignito nel 1997 della cittadinanza onoraria di Sorrento. Al centro dell'omaggio, le passioni di Dalla, ognuna rappresentata da un colore: il giallo per l'arte, il rosa per la letteratura, il blu per il cinema e il teatro, l'azzurro per l'ambiente e il mare, il verde per lo sport, l'arancione per la solidarietà e, ovviamente, il rosso per la musica.

Il risultato è un calendario di appuntamenti, con grandi protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo, che sarà presentato sabato 19 febbraio, alle 10, presso la sala consiliare del Comune di Sorrento, con la partecipazione del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola e del presidente dell'associazione Nemesi, Matteo Acampora.

Dopo i saluti istituzionali, è previsto l'intervento di Jorit. A seguire, lo street artist, autore di importanti opere esposte in tutto il mondo, inizierà la realizzazione di un murale nel centro di Sorrento, raffigurante il cantautore bolognese.