Sorrento, al Museo Correale al via la rassegna concertistica di «Opera e lirica»

Giovedì 25 Aprile 2019, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Tre interpreti avvicinatisi al canto da bambini e ben presto diventati stelle di prima grandezza nel panorama musicale italiano: i tenori Stefano Sorrentino, Francesco Fortes e Alessandro Fortunato saranno i protagonisti della quinta edizione della rassegna concertistica promossa dalla società Opera e Lirica e in programma da sabato prossimo nel Museo Correale. Ogni martedì, mercoledì e sabato alle 21, fino al 26 ottobre, Sorrentino, Fortes e Fortunato interpreteranno capolavori come «Torna a Surriento» e «Nel blu dipinto di blu», ma anche arie tratte da opere di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e altri compositori: un format che dal 2015 a oggi ha fatto registrare sistematicamente il tutto esaurito grazie alla capacità di coinvolgere il pubblico e alle doti artistiche dei tre tenori. «Prima ancora che artisti - sottolineano Sorrentino, Fortes e Fortunato - siamo ragazzi semplici che adorano il contatto con gli spettatori: ogni concerto è uno scambio continuo di emozioni, oltre che un’occasione per promuovere la cultura della nostra terra, del quale non potremmo fare a meno».I biglietti per la rassegna possono essere acquistati sul sito www.opera-lirica.com oppure dal martedì al sabato, dalle 10 alle 17, presso il ticket-point all’interno del Museo. «Entro giugno - aggiunge Giusy Cuccaro, fondatrice e ceo di Opera e Lirica - gli spettacoli settimanali aumenteranno fino a cinque: uno straordinario lavoro di promozione del territorio, della sua cultura e delle sue eccellenze artistiche, reso possibile dalla sinergia tra la nostra società e gli hotel, i concierge, le agenzie di viaggio e i tour operator che riconoscono il valore artistico dei nostri spettacoli inserendoli nella loro offerta turistica». A partire da maggio, infine, gli spettatori della rassegna potranno acquistare il primo numero del secondo anno di Sorrento Style, il periodico di informazione turistica promosso da Opera e Lirica, interamente dedicato al food.